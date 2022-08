Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu OrganiGram Holdings vom 02.08. hieß es unter anderem „[…] In den letzten Handelstagen und –wochen versuchte sich OrganiGram Holdings daran, erste Akzente auf der Oberseite zu setzen, doch oberhalb von 1,15 US-Dollar wurde die Luft dünn. Als Reaktion auf die Quartalszahlen probte OrganiGram den Ausbruch über die 1,15 US-Dollar, doch der Vorstoß fiel wieder in sich zusammen, noch ehe er den wichtigen Kursbereich von 1,30 US-Dollar erreichen konnte. Aktuell hat sich die Aktie in den Bereich von 1+ US-Dollar zurückgezogen.“

In den letzten Wochen wurde das Handelsgeschehen bei OrganiGram Holdings zunächst von einer moderaten Erholung dominiert. In den letzten Handelstagen zwangen einsetzende Gewinnmitnahmen die Aktie jedoch zur Umkehr. Mittlerweile hat OrganiGram Holdings ein kritisches Kursniveau erreicht.

In der Folgezeit versuchte sich die Aktie erneut mit einem Vorstoß auf der Oberseite. Abermals gelang es nicht, die Zone um 1,30 US-Dollar zu überwinden und damit für charttechnische Entlastung zu sorgen. Und es kam, wie es kommen musste. Erneut zwangen Gewinnmitnahmen OrganiGram Holdings zurück auf den Unterstützungsbereich um 1,0 US-Dollar. Sollte es für die Aktie nun nachhaltig darunter gehen, würde erneut der Bereich um 0,9 US-Dollar in den Fokus rücken. Spätestens in diesem Bereich muss der Rücksetzer zum Stehen kommen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Auf der Oberseite bleibt die Aufgabenstellung unverändert: OrganiGram Holdings muss über die 1,30 US-Dollar ausbrechen, um die Bodenbildung entscheidend voranzubringen.

Blicken wir noch auf die aktuellen Quartalsergebnisse, die OrganiGram am 14.07. vorlegte. Die Kanadier berichteten über das 3. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monatszeitraum zum 31.05.2022) des Fiskaljahres 2022. Wir vergleichen die Daten mit denen des 2. Quartals (gleichbedeutend mit dem 3-Monatszeitraum zum 28.02.2022) des Fiskaljahres 2022. Das Unternehmen gab den Nettoumsatz in Q3/2022 mit 38,115 Mio. CAD an; nach 31,836 Mio. CAD in Q2/2022. Das bereinigte EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortization) fiel im aktuellen Berichtszeitraum mit 0,583 Mio. CAD erneut positiv aus. Im Vorquartal (3-Monatszeitraum zum 28.02.2028) belief sich das bereinigte EBITDA allerdings auf 1,556 Mio. CAD. Unterm Strich verblieb im aktuellen Berichtszeitraum dennoch ein Nettoverlust in Höhe von -2,787 Mio. CAD; nach einem Verlust in Höhe von -4,047 Mio. CAD in Q2 / 2022.