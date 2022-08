Wir halten PayPal weiterhin für eine gute Idee für die zweite Jahreshälfte, da sich die Wachstumszahlen abschwächen und das Wachstum inmitten sich verbessernder E-Commerce-Trends beschleunigt. PayPal gewinnt auch weiterhin Anteile in seinem Kernmarkt für digitale Geldbörsen, während es von einem schlankeren Kostenprofil profitiert und ein aktives Aktienrückkaufprogramm beibehält.

3. JPMorgan stuft Apple erneut mit "Übergewichtet" ein:

Jüngste Umfragen von Wave7 Research zu US-Verkaufstrends bei verschiedenen Netzbetreibern zeigen, dass der Anteil des iPhone 13 im Vergleich zu früheren iPhone-Zyklen weiterhin hoch ist. Wobei weniger Menschen ihre Käufe in Erwartung des iPhone 14 aufschieben, was laut einigen Vertretern (45 Prozent) zu einem geringeren Interesse am iPhone 14 im Vergleich zum vergangenen Produktzyklus führt.