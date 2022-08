Zu einer Auflösung der Range könnte es jederzeit kommen. Vor diesem Hintergrund versprechen die nächsten Handelstage spannend zu werden.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 28.07. hieß es unter anderem „[…] Nach dem erfolgreichen Test dieser Zone versuchte sich Halliburton daran, eine Erholung zu initiieren, doch die bisherigen Erfolge dieser Bemühungen sind übersichtlich. Die Widerstandszone 31 US-Dollar / 30 US-Dollar stellt sich in der aktuellen Situation als Hürde dar. Aus charttechnischer Sicht muss es daher weiterhin darum gehen, über die 31 US-Dollar vorzustoßen, um die Erholung entscheidend voranzutreiben. Solange dieses nicht der Fall ist, bleiben entsprechende Bemühungen mit Vorsicht zu genießen. Auf der Unterseite hat die Zone 26,7 US-Dollar / 25,0 US-Dollar hingegen noch einmal an Relevanz gewonnen. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.[…]“



Die bereits in der letzten Kommentierung thematisierten Kursbereiche 31 US-Dollar / 30 US-Dollar und 26,7 US-Dollar / 25,0 US-Dollar bestimmten das Handelsgeschehen in den letzten Wochen. Mittlerweile haben sich diese weiter manifestiert und an Relevanz gewonnen.

Insofern könnte ein Verlassen der Range (in jedwede Richtung) belastbare Signale liefern. So würde bei einem Ausbruch über die Zone 30 US-Dollar / 31 US-Dollar eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 34 US-Dollar möglich werden. Sollte es für Halliburton hingegen unter die 25 US-Dollar gehen, würde der Bereich um 23,2+ US-Dollar als potentielles Bewegungsziel ins Blickfeld rücken.