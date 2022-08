In unserer letzten Kommentierung zu Intel thematisierten wir die spannende charttechnische Konstellation in der Aktie. Intel „tanzte“ zum damaligen Zeitpunkt auf der eminent wichtigen Unterstützungszone von 35+ US-Dollar. Mittlerweile sind einige Handelstage vergangen und es hat sich einiges getan.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung vom 09.08. hieß es unter anderem „[…] Der Kursbereich um 35 US-Dollar steht noch immer im Fokus des Handelsgeschehens. Intel vollführt gegenwärtig den berühmt-berüchtigten Ritt auf der Rasierklinge. Bislang kann Intel zwar einen Rücksetzer unter die 35 US-Dollar verhindern, doch das zuletzt zu beobachtende Unvermögen der Aktie, nachhaltige Erholungsbewegungen zu lancieren, mahnt zur Vorsicht. Und so steht ein möglicher Rücksetzer unter die 35 US-Dollar in Richtung 33 US-Dollar nach wie vor als mögliches Szenario im Raum. Auf der Oberseite hat Intel noch einen weiten Weg vor sich, um das vermeintlich rettende Ufer zu erreichen, denn um dieses zu erreichen, müsste die Aktie über die 40 US-Dollar (noch besser über die 42 US-Dollar) laufen.“

In der Folgezeit setzte Intel zunächst kurzzeitig unter die 35 US-Dollar, konnte diesen Rücksetzer aber zügig korrigieren. Der anschließende Erholungsversuch ließ bereits nicht viel Gutes erwarten, erlangte er doch keine Relevanz. Die so wichtige Zone um 40 US-Dollar wurde nicht erreicht. Die Aktie konnte sich somit nicht aus dem Würgegriff des Abwärtstrends befreien.

Die letzten Handelstage setzten dem Technologiebereich im Allgemeinen und Intel im Speziellen zu. Die Intel-Aktie legte erneut den Rückwärtsgang ein und tauchte hierbei unter die 35 US-Dollar ab. Die Dynamik des Rücksetzers lässt für die nächsten Handelstage nicht viel Gutes erwarten. Ein Test der 33 US-Dollar zeichnet sich ab. Zudem ist eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 30 US-Dollar nicht auszuschließen. Um das Chartbild zu entspannen, muss Intel über die 40 US-Dollar, idealerweise über die 42 US-Dollar, laufen.