Geotab erreicht Marke von 3 Millionen Abonnements

"Im Januar 2020 konnten wir verkünden, dass Geotab sein Ziel erreicht hat, zweiMillionen vernetzte Fahrzeuge auf einer offenen Telematik-Plattform zubetreiben", erklärt Neil Cawse, CEO von Geotab. "Zwei Jahre später haben wirtrotz der Pandemie einen weiteren bedeutenden Meilenstein erreicht, indem wireine weitere Million neuer Abonnements hinzugewonnen haben. Diesesaußergewöhnliche Wachstum spricht für das Talent unserer Mitarbeiter undPartner, unser fortwährendes Engagement für Innovationen und unserenunermüdlichen Fokus auf die langjährige Zusammenarbeit mit unseren Kunden, umihre Herausforderungen zu lösen."Geotab verfügt über eines der größten Data-Science-Teams in der Branche. MitGeräten, die in 163 Ländern installiert sind, verarbeitet das Unternehmentäglich etwa 55 Milliarden Datenpunkte und bietet erweiterte Unterstützung fürmehr als 9.000 Modelle mit Verbrennungsmotor und mehr als 250 Modelle mitE-Motor - doppelt so viele wie jedes andere Flottentelematikunternehmen. WeitereModelle werden täglich hinzugefügt. Geotab bietet zusätzlich eineOEM-Telematikplattform mit einer Vielzahl von branchenführendenIntegrationspartnern an und erweitert seine Angebotsliste stetig.Dem weltweiten Telematikmarkt wird ein beständiges Wachstum prognostiziert: vonca. 35 Mrd. US-Dollar in 2020 auf 158 Mrd. im Jahr 2028, so eine Untersuchungvon Fortune Business Insights (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3627813-1&h=2855691526&u=https%3A%2F%2Fwww.fortunebusinessinsights.com%2Fcommercial-telematics-market-106314&a=Untersuchung+von+Fortune+Business+Insights) . Vor diesemHintergrund ist Geotab auf allen globalen Märkten gut positioniert, um Kundenbei der Bewältigung aktueller Probleme und Herausforderungen in derTransportbranche zu unterstützen und gleichzeitig Trends und Prognosen zuliefern, die die strategische Planung unterstützen.* Der Begriff "Abonnent" bezieht sich auf ein einzelnes Fahrzeug, das mit einemoder mehreren Telematikgeräten ausgestattet ist, die mit der Geotab-Plattformverbunden sind.Über Geotab Geotab fördert die Sicherheit durch die Verbindung vonNutzfahrzeugen mit dem Internet und die Bereitstellung webbasierter Analysen, umKunden die Fuhrparkverwaltung zu erleichtern. Die offene Plattform und derMarketplace von Geotab mit Hunderten von Drittanbieter-Lösungen ermöglichenUnternehmen aller Größenordnungen die Zusammenführung ihrer Fahrzeug- undsonstigen Daten zur Automatisierung der Betriebsabläufe. Das fahrzeuginterneGerät dient als IoT-Hub und stellt über IOX-Add-Ons zusätzliche Funktionenbereit. Geotab verarbeitet Milliarden von Datenpunkten pro Tag und setztDatenanalysen sowie maschinelles Lernen ein, sodass Kunden die Produktivitätsteigern, den Fuhrparkbetrieb durch die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchsoptimieren, die Fahrsicherheit verbessern und stets die geltendenaufsichtsrechtlichen Bestimmungen einhalten können. Produkte von Geotab sindweltweit über autorisierte Geotab Fachhändler erhältlich. Besuchen Sie bitte https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3627813-1&h=564223427&u=http%3A%2F%2Fwww.geotab.com%2F&a=www.geotab.com und folgen Sie uns unter @GEOTAB (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3627813-1&h=1455289667&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGEOTAB&a=%40GEOTAB) und auf LinkedIn, um mehr zu diesem Thema zu erfahren.mailto:charlotte.duda@hotwireglobal.commailto:anthonybrown@geotab.comMedienkontakt:Hotwire für Geotab in DeutschlandCharlotte Dudacharlotte.duda@hotwireglobal.com+49 1714223715Geotab IncAnthony BrownCommunications Manager - Europeanthonybrown@geotab.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/1883455/Geotab_Inc__Geotab_surpasses_3_million_subscribers_as_demand_for.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1883290/3_Million_Subscribers_GERMAN.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/164836/5303467OTS: Geotab Inc.