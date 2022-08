PTI sichert 2-Milliarden-Dollar-Multifacility-Transaktion

NEW YORK, 23. Aug. 2022 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International, LLC („PTI"), gab heute über seine spanische Tochtergesellschaft (Phoenix Tower International Spain ETVE, S.L.U.), seine US-amerikanische Tochtergesellschaft (Phoenix Tower US Holdings (REIT) Inc.) und seine chilenische Tochtergesellschaft (Phoenix Tower International Chile SpA) bekannt, dass es die vorrangigen Kreditfazilitäten geändert und neu gestaltet hat, um sie zu einer einzigen vorrangig besicherten Multi-Fazilität in Höhe von 2,0 Milliarden US-Dollar zu konsolidieren und zu erweitern, die ganz Nord- und Südamerika abdeckt.

Die geänderte Transaktion umfasste die folgenden vorrangig besicherten Fazilitäten: (i) ein Laufzeitdarlehen in Höhe von 1.404 Mio. US$, (ii) ein verzögertes Laufzeitdarlehen in Höhe von 540 Mio. US$ und (iii) eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 56,0 Mio. US$, die alle im August 2027 (5 Jahre) fällig werden. Die Erlöse aus den Fazilitäten werden verwendet für: (i) bestehende Schulden einschließlich der damit verbundenen Gebühren und Kosten zurückzahlen und den Erwerb des chilenischen Portfolios von Funktürmen von WOM S.A. („WOM") finanzieren, (ii) künftige Investitionsanforderungen und Akquisitionen finanzieren und (iii) den Betriebskapitalbedarf decken.