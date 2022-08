In einer am Montag veröffentlichten Mitteilung des australischen Finanzministeriums heißt es: Die Regierung wird "die Art und Weise verbessern, wie das australische Regulierungssystem Krypto-Assets verwaltet, um mit den Entwicklungen Schritt zu halten und die Verbraucher besser zu schützen."

Bitcoin und Co. Australien will Kryptos an den Kragen – Wie schlimm wird es wirklich?

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer