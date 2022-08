Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe hält an E-Rezept fest

DORTMUND (dpa-AFX) - Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) hält auch nach dem Ausstieg der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) an den den Plänen zur Einführung des elektronischen Rezepts am 1. September fest. Zum Start der Rollout-Phase sollen dann zunächst rund 250 Praxen die neue Technologie nutzen, wie die Vereinigung am Dienstag bekräftigte. "Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass es bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens besser ist, auf dem Fahrersitz zu sitzen und den Kurs mitzubestimmen - damit wir möglichst unfallfrei durch diese Entwicklung kommen", sagte KVWL-Vorstand Thomas Müller.

Die KVWL reagierte damit auf die Kehrtwende der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein, die sich am Montag vorläufig aus der Einführung des E-Rezepts zurückgezogen hatte. Ursprünglich sollte das Pilotprojekt am 1. September gleichzeitig in Westfalen-Lippe und in Schleswig-Holstein starten.