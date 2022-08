STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Mastercard (WKN MA5NDN)

Bei einem Call-Optionsschein auf Mastercard drücken die Stuttgarter Derivateanleger auf den Verkaufsbutton. Ende Juli meldete der Kreditkartenanbieter gegenüber dem Vorjahresquartal einen um 10% (auf 2,3 Milliarden US-Dollar) angestiegenen Nettogewinn. Mastercard kaufte auch im abgelaufenen Geschäftsquartal 6,9 Millionen Aktien für 2,4 Milliarden US-Dollar zurück. Die Mastercard-Aktie notiert mit 347,70 Euro nahezu unverändert. Ende April erreichte sie ein All-Time-High bei 356,85 Euro. 2. Call-Optionsschein auf Alphabet (WKN MA7R03)

Unter den Top-Ten der meistgehandelten Optionsscheine befinden sich zwei Call-Optionsscheine auf Alphabet. Beide Call-Optionsscheine werden von den Derivateanlegern verkauft. Der am häufigsten gehandelte Optionsschein (WKN MA7R03) weist einen Basispreis von 135 US-Dollar und als Bewertungstag den 17. März 2023 auf. 3. Knock-out-Put auf Dow Jones (WKN MA6YA6)

Bei den Knock-outs finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Knock-out-Put auf den Dow Jones statt. Der Dow Jones fiel im gestrigen Handel, belastet wegen Zins- und Inflationssorgen um 1,95% auf 33.064 Punkte. Die Indikation für den Dow Jones deutet auf eine Eröffnung in dem Bereich des gestrigen Schlussstandes hin.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment pendelte bis ca. 10 Uhr um die Nulllinie, danach tauchte er ins negative Terrain ab. Die Stuttgarter Derivateanleger trauen dem DAX offensichtlich nach den gestrigen Kursverlusten keine Erholung zu.

