LOS ANGELES, 23. August 2022 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren, hat heute ihre Herbstkollektion 2022 vorgestellt. Unter dem Titel „Safari Style: An Expedition in Silk" ist die Kollektion eine stilistische Entdeckungsreise mit schicker, von der Safari inspirierter Seide und zeitlosen, praktischen Silhouetten, die für das Stadtleben gemacht sind.

„Jede Frau verdient es, sich in dem, was sie täglich trägt, wohl und sicher zu fühlen, sei es beim Einkaufen, im Urlaub oder bei anderen Gelegenheiten. In diesem Herbst haben wir das Fachwissen unseres Teams genutzt und freuen uns, es mit verschiedenen Variationen eleganter, stilvoller, klassischer und dennoch funktioneller Kleidungsstücke für moderne Frauen umzusetzen", so David Wang, CEO von LILYSILK.