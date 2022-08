Trillium Gold Mines kündigt vermittelte Privatplatzierung für bis zu C$3,5 Millionen an

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

VANCOUVER, BC, Kanada - 23. August 2022 - Trillium Gold Mines Inc. (TSXV: TGM) (OTCQX:TGLDF) (FRA:0702) ("Trillium Gold" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/trillium-gold-m ... ) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Red Cloud Securities Inc. (der "Vermittler") getroffen hat, um als alleiniger Vermittler und Bookrunner in Verbindung mit einer Privatplatzierung nach besten Kräften (das "Angebot") für einen Bruttoerlös von bis zu C$ 3.500.000 aus dem Verkauf einer beliebigen Kombination von Einheiten des Unternehmens (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von C$ 0.20 pro Einheit und Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (jeweils eine "FT-Einheit" und zusammen mit den Einheiten die "angebotenen Wertpapiere") zu einem Preis von 0,225 C$ pro FT-Einheit.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Einheitsaktie") und einem halben Warrant auf den Kauf von Stammaktien (jeweils ein ganzer Warrant, ein "Warrant"). Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens, die als "Flow-Through-Aktie" im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes (Income Tax Act) ausgegeben wird (jeweils eine "FT-Aktie"), und einem halben Warrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 0,30 C$ zu einem beliebigen Zeitpunkt an oder vor dem Datum, das 24 Monate nach dem Abschlussdatum des Angebots liegt.

Der Vermittler hat eine Option, die bis zu 48 Stunden vor Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 750.000 C$ in einer beliebigen Kombination von angebotenen Wertpapieren zu den Angebotspreisen zu verkaufen (die "Option des Vermittlers").

Die Erlöse aus dem Verkauf der FT-Aktien werden für "kanadische Explorationsausgaben" gemäß der Definition in Unterabschnitt 66.1(6) des Einkommensteuergesetzes und für "Flow-Through-Bergbauausgaben" gemäß der Definition in Unterabschnitt 127(9) des Einkommensteuergesetzes verwendet. Diese Erlöse werden an die Zeichner mit einem Stichtag nicht später als dem 31. Dezember 2022 in einer Gesamthöhe von nicht weniger als dem Gesamtbetrag der Bruttoerlöse aus der Emission von FT-Aktien ausgezahlt.