"Wir haben Versprechen zu halten" -- Bildung kann nicht warten Investitionen erreichen 7 Millionen krisenbetroffene Kinder

New York (ots/PRNewswire) - Education Cannot Wait ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3626504-1&h=2833483043&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3626504-1%26h%3D3798562872%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.educationcannotwait.org%252F%26a%3DECW&a=ECW ), der globale Fonds der Vereinten Nationenfür Bildung in Notsituationen und Langzeitkrisen, hat sein neues " Wir habenVersprechen zu halten: (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3626504-1&h=1480059013&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3626504-1%26h%3D3566445985%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.educationcannotwait.org%252Fannual-report-2021-%26a%3DWe%2BHave%2BPromises%2Bto%2BKeep%253A%2BAnnual%2BResults%2BReport&a=+Wir+haben+Versprechen+zu+halten%3A) Jährliche Ergebnisberichte (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3626504-1&h=2060943941&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3626504-1%26h%3D3566445985%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.educationcannotwait.org%252Fannual-report-2021-%26a%3DWe%2BHave%2BPromises%2Bto%2BKeep%253A%2BAnnual%2BResults%2BReport&a=+J%C3%A4hrliche+Ergebnisberichte) ", aus dem hervorgeht, dass die Investitionen der ECW mit strategischenPartnern fast 7 Millionen Kinder und Jugendliche erreicht haben - 48,4% davonsind Mädchen - seit der Fonds 2017 seine Arbeit aufgenommen hat.Durch ihre strategischen Partnerschaften hat die ECW allein im Jahr 2021 3,7Millionen Kinder in 32 von Krisen betroffenen Ländern erreicht. Weitere 11,8Millionen Kinder wurden im selben Jahr durch die COVID-19-Maßnahmen des Fondserreicht, so dass die Gesamtzahl der durch die COVID-19-Maßnahmen unterstütztenKinder bei 31,2 Millionen lag.Im Jahr 2021 mobilisierte die ECW eine Rekordsumme von 388,6 MillionenUS-Dollar, und die Gesamtbeiträge zum Fonds belaufen sich nun auf über 1,1Milliarden US-Dollar."Es gibt keinen mächtigeren Traum als den von einer Ausbildung. Wir müssen unserVersprechen einhalten, inklusive, gerechte und hochwertige Bildung für alle zubieten", sagte The Rt. Gordon Brown, UN-Sondergesandter für Globale Bildung undVorsitzender der hochrangigen Lenkungsgruppe der ECW.Der Ergebnisbericht kommt vor dem Hintergrund schockierender neuer Schätzungen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3626504-1&h=2137299035&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3626504-1%26h%3D2846604927%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.educationcannotwait.org%252Fnews-stories%252Fpress-releases%252Feducation-cannot-wait-222-million-crisis-impacted-children-in-urgent%26a%3Destimates&a=Sch%C3%A4tzungen) , die besagen, dass weltweit 222 Millionen Kinder undJugendliche im schulpflichtigen Alter, die von Krisen betroffen sind, dringend