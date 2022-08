TORONTO/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen -Konzern will sich im Rahmen seiner Batteriepläne künftig stärkeren Zugriff auf Rohstoffe durch hohe Investitionen in Kanada sichern. Mit der kanadischen Regierung unterzeichnete Noch-Konzernchef Herbert Diess am Dienstag in Toronto eine Grundsatzvereinbarung zu Batteriewertschöpfung und Rohstoffabsicherung. Das soll auch die ambitionierten Pläne der Wolfsburger mit Elektroautos in Nordamerika untermauern. Dafür will VW sich auch milliardenschwer an kanadischen Minen beteiligen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte sich bereits am Vortag mit dem kanadischen Premier Justin Trudeau getroffen und dabei eine engere Zusammenarbeit im Energiesektor vereinbart. Diess, der am 1. September den Posten an der VW-Vorstandsspitze an Porsche-Chef Oliver Blume abgibt, gehörte zur Delegation des Kanzlers und unterzeichnete mit dem kanadischen Industrieminister Francois-Philippe Champagne eine Absichtserklärung, wonach beide Seiten prüfen wollen, welchen Beitrag das nordamerikanische Land zur Batteriestrategie von VW leisten kann.