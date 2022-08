PCC übertrifft Umsatz- und Ergebniserwartungen im zweiten Quartal 2022 deutlich / PCC-Konzern steigert Halbjahresumsatz auf 668,1 Mio. Euro und Halbjahres-EBITDA auf 143,0 Mio. Euro

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Duisburg (ots) - Die Duisburger Beteiligungsholding PCC SE hat ihrenErfolgstrend mit deutlich über den Erwartungen liegenden Ergebnis- undUmsatzsteigerungen im zweiten Quartal 2022 ausgebaut. So stieg derQuartalsumsatz der PCC-Gruppe im Jahresvergleich um 34,8 % auf 322,8 MillionenEuro. Der Konzernumsatz im ersten Halbjahr erhöhte sich um 49,0 % auf 668,1Millionen Euro. "Wesentlich für diese Entwicklung waren die anhaltend hohen unddeutlich über unseren Erwartungen liegenden durchschnittlichen Verkaufspreiseinsbesondere für das Chlor-Kuppelprodukt Ätznatron und andere Chlor-Derivatesowie für Tenside", erklärt Ulrike Warnecke, Vorstand der PCC SE, und fügthinzu: "Auch ergebnisseitig übertrafen wir sowohl die sehr guten Vorjahreswerteals auch die hohen Erwartungen an das laufende Geschäftsjahr."Der PCC-Konzern steigerte das Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuern undAbschreibungen (EBITDA) im zweiten Quartal auf 67,1 Millionen Euro und im erstenHalbjahr auf 143,0 Millionen Euro, ein Plus von 33,4 % beziehungsweise 65,9 %gegenüber Vorjahr. Das operative Ergebnis (EBIT) kumulierte sich zumHalbjahresende auf 107,1 Millionen Euro, mehr als doppelt so hoch wie imVorjahr. Das Vorsteuerergebnis (EBT) erhöhte sich im ersten Halbjahr auf 100,9Millionen Euro, was dem Dreifachen des Vorjahreswertes entspricht. Damit lag dasEBT im PCC-Konzern schon zum Ende des ersten Halbjahres 2022 über den imRekordjahr 2021 insgesamt erzielten 91,7 Millionen Euro.Highlights der Entwicklung in den KonzernsegmentenDas aktuell umsatzstärkste und profitabelste Konzernsegment Chlor & Derivatekonnte seine bisherige starke Performance im zweiten Quartal 2022 sogar nochsteigern. Aufgrund des unverändert hohen Bedarfs an Chlor und Chlor-Derivatenblieben die durchschnittlichen Verkaufspreise für alle Chlor-Produkte auf hohemNiveau. Die Business-Unit Chlor der PCC Rokita SA, des größten Unternehmens derPCC-Gruppe, schloss daher das zweite Quartal sehr erfolgreich und weit überVorjahr ab. Auch das Segment Tenside & Derivate verzeichnete im zweiten Quartal2022 erneut eine sehr erfolgreiche Geschäftsentwicklung. Die größte Beteiligungdieses Segments, die PCC Exol SA, erzielte insbesondere bei ihren Vorproduktenfür die Reinigungs- und Körperpflegemittelindustrie deutlich höhereAbsatzmengen. Im Segment Polyole & Derivate schwächten sich Umsatz- undErgebnisentwicklung infolge rückläufiger Nachfrage unter anderem aus derMöbelindustrie zwar ab, blieben aber weiterhin deutlich positiv. Im SegmentSilizium & Derivate gerieten die Verkaufspreise für Siliziummetall im Laufe deszweiten Quartals aufgrund rückläufiger Nachfrage unter anderem aus der stark vom