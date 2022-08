Ein Blick auf den Kursverlauf der Symrise-Aktie zeigt seit nunmehr Februar dieses Jahres eine volatile Handelsspanne zwischen 94,10 und 115,65 Euro. Innerhalb dieser wechseln sich die Auf- und Abwärtstrendverläufe in unregelmäßigen Abständen ab, derzeit dominiert noch ein Aufwärtstrend. Dies muss allerdings nicht mehr lange so bleiben, sollten sich die Abschläge an den Aktienmärkten weiter fortsetzen. Ein untergeordneter Trendbruch könnte nämlich eine Konsolidierung herbeiführen und würde wieder frische Handelsansätze ermöglichen.

Drohender Trendbruch

Sollte die Symrise-Aktie auf Tagesschlusskursbasis mindestens unter 107,85 Euro abrutschen, könnte dies zum Anlass für ein kurzzeitiges Short-Investment mit Zielen bei 106,63 sowie darunter auf die etwas größere Unterstützung um 104,47 Euro genommen werden. Um möglichst stark hiervon zu profitieren, könnte beispielsweise ein Schein mit einem festen Hebel zum Einsatz kommen. Hier können sich Investoren beispielsweise das Faktor Zertifikat Short auf Symrise WKN MA82WC etwas näher anschauen. Eine Auflösung der laufenden Handelsspanne mit einem Kursanstieg auf Wochenschlusskursbasis über 116,00 Euro dürfte dagegen eindeutige Long-Signale in Richtung der vor Jahreshochs bei 132,65 Euro forcieren.