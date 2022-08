Uniper Aktie Prognose 2022: Zukunft des deutschen Gas-Riesen

Harte Zeiten könnten anbrechen. Darauf stimmt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Menschen hierzulande vorsorglich schon einmal ein. Grund dafür sind die immer knapper werdenden Gaslieferungen aus Russland, die nach der Wartung von Nord Stream 1 sukzessive reduziert wurden und künftig möglicherweise vollständig ausbleiben könnten. Die deutsche Industrie bekommt die Folgen schon jetzt unmittelbar zu spüren, erste Unternehmen sind auf staatliche Finanzhilfen angewiesen, um drohende Insolvenzen zu umgehen. Darunter nun auch Uniper SE, das erst 2016 nach Abspaltung vom Energieriesen E.ON entstanden ist und sich nunmehr der klassischen Stromerzeugung aus Kohle, Wasser sowie Gas gewidmet hat.

In den vergangenen Wochen tobte ein regelrechter Mediensturm um das Unternehmen, nachdem bekannt wurde, dass Uniper in finanzielle Schieflage geraten ist und nun durch Steuergelder wieder aufgerichtet werden soll. Logischerweise gingen die jüngsten Ereignisse nicht spurlos an der Uniper-Aktie (WKN: UNSE01, ISIN: DE000UNSE018) vorüber – ganz im Gegenteil. Mittlerweile summieren sich die Einbußen allein der letzten vier Wochen auf mehr als 24 Prozent je Anteil. Investoren dürften es zusehends mit der Angst zu tun bekommen.

Ob Panik in der derzeitigen Situation allerdings die richtige Wahl ist oder ob sich aufgrund des Wertverfalls vielleicht sogar eine spektakuläre Turnaround-Chance auftut, klärt FinMent mit Ihnen in dieser Analyse. Am Ende gibt es zudem eine aktuelle Uniper Aktie Prognose.