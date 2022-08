PRA Group gewinnt den Bronze Stevie® Award bei den 2022 International Business Awards®

Norfolk, Virginia (ots/PRNewswire) - Das Managementteam des globalen

Unternehmens erhält eine Auszeichnung für den besten Arbeitsplatz



PRA Group, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3627235-1&h=449254317&u=htt

ps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3627235-1%26h%3D3575041

883%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.pragroup.com%252F%26a%3DPRA%2BGroup%252C%2BInc

.&a=PRA+Group%2C+Inc.) (Nasdaq: PRAA), ein weltweit führendes Unternehmen für

den Erwerb und die Beitreibung notleidender Kredite, wurde heute als Gewinner

eines Bronze Stevie® Award für das Management Team of the Year bei den 19.

jährlichen International Business Awards® 2022 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=d

e&o=3627235-1&h=1910092316&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3D

en%26o%3D3627235-1%26h%3D1332864833%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fstevieawards.com%2

52Fiba%26a%3D19th%2BAnnual%2BInternational%2BBusiness%2BAwards%25C2%25AE%2Btoday

&a=19.+j%C3%A4hrlichen+International+Business+Awards%C2%AE+2022) ausgezeichnet.



Die Gewinner der Stevie Awards wurden anhand der Durchschnittsbewertung von mehr

als 300 Führungskräften weltweit ermittelt, die im Juni und Juli an der

Bewertung teilnahmen.