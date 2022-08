Montreal, 23. August 2022 - Stellar AfricaGold Inc. (TSX-V: SPX) („Stellar“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Phase-1-Bohrprogramm, das ca. 15 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.000 Metern umfasst, auf der B-Struktur Tichka-Est gut voranschreitet.

Bislang konnte das Unternehmen die Schwierigkeiten meistern, die mit Bohrungen in steilem Berggelände mit Hangneigungen von bis zu 45 Grad verbunden sind (siehe Abb. 1a und 1b).

Bis dato wurden neun Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 825 Metern niedergebracht, und aufgrund visueller Beobachtungen im RC-Bohrklein scheinen die Bohrziele erreicht worden zu sein. Innerhalb der scheinbar mineralisierten Zonen werden alle Bohrungen Meter für Meter beprobt. Außerhalb der mineralisierten Zone werden über drei Meter Sammelproben entnommen, wenn dies durch sichtbare mineralisierte Merkmale gerechtfertigt ist. Die Proben werden zur Analyse an das African Laboratory for Mining and Environment („Afrilab“) in Marrakesch gesandt. Die Ergebnisse dieses Bohrprogramms werden bekannt gegeben, sobald die Analyseergebnisse eingegangen sind und angemessen zusammengestellt wurden.

Abb. 1a: Bohrung in Zone B bei Tichka -Est

Abb. 1b: Bohrung in Zone B bei Tichka -Est

Abb. 2: Straßeneinschnitt in Zone B

Schürfgrabungen in neu entdeckten C2-Strukturen

Parallel zu den ersten Bohrungen in der Zone B wurden per Hand sechs neue Schürfgräben in Abständen von 50 Metern entlang und quer zu den neu entdeckten C2-Strukturen angelegt und ausgehoben.

Über die neue Zone C2

Die neue Struktur in Zone C2 wird als eine an der Oberfläche ausstreichende zwei bis drei Meter breite, mit Quarz-Karbonat-Sulfiden gefüllte Scherzone beschrieben, die nach N95 Grad ausgerichtet ist und mit 75 Grad nach Norden einfällt. Sie befindet sich 175 Meter südlich und parallel zur Zone C und weist eine sehr ähnliche Zusammensetzung auf. Vier Gesteinssplitterproben wurden während der ersten Prospektionsarbeiten quer und entlang der ausbeißenden Struktur entnommen und wiesen beträchtliche Goldgehalte von 7,56 g/t, 4,30 g/t, 6,42 g/t und 7,02 g/t auf. Diese neue Zone, die vierte, die seit Beginn des Programms identifiziert wurde, wurde über etwa 300 Meter in Streichrichtung verfolgt, ist jedoch nach Osten und Westen weiterhin offen. Weitere Schürfgräben werden je nach Bedarf und technischer Machbarkeit hinzugefügt, um die übertägige Ausdehnung dieser neuen Zone zu bestimmen. (siehe Abb. 3)