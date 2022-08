Bis April dieses Jahres wurde eine längerfristige Aufwärtsbewegung in der UnitedHealth Group-Aktie abgespielt und führte geradewegs auf Niveau von 553,29 US-Dollar aufwärts. Eine zwischengeschaltete Konsolidierung reichte in den letzten Wochen bis auf 450,00 US-Dollar abwärts, dieses Niveau konnte zwar für einen erneuten Kurssprung zurück an die Jahreshochs genutzt werden. Der deutliche Abschlag von diesem Niveau zur Unterseite impliziert aber kurzzeitige Schwäche, aus derer sich bei anhaltender Abgabebereitschaft noch in eine korrektive Phase entwickeln könnte.

Letzte Wort noch nicht gesprochen

Vorrangig sollte erst unterhalb von 525,00 US-Dollar ein Short-Investment in der UnitedHealth Group-Aktie in Erwägung gezogen werden, anschließend könnte es mit den Notierungen in Richtung 517,52 und darunter 507,26 US-Dollar abwärts gehen. So viel geht zumindest aus der Annahme einer minimalen Korrekturbewegung hervor. Sollte dagegen ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb der Rekordstände von 553,29 US-Dollar zustande kommen, könnten auf Sicht der nächsten Monate die Marken um 603,19 und 619,08 US-Dollar angesteuert werden.