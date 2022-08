BERLIN (dpa-AFX) - Auf der Suche nach einem Übergangs-Management für den in die Krise geratenen Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) arbeiten die Länder Berlin und Brandenburg mit den RBB-Kontrollgremien an einem entsprechenden rechtssicheren Rahmen. Brandenburgs Medienstaatssekretär Benjamin Grimm (SPD) teilte am Dienstag nach einem gemeinsamen Gespräch in Potsdam mit: "Unser gemeinsames Ziel ist es, das Prozedere für die rechtssichere Wahl eines Interims-Intendanten durch den Rundfunkrat zu klären." Brandenburg hat derzeit die Rechtsaufsicht über den RBB. "Die Fragen der amtierenden Gremienvorsitzenden werden wir als Staatskanzlei nun prüfen und ihnen beantworten."

Vetternwirtschaft- und Filz-Vorwürfe gegen die fristlos entlassene RBB-Intendantin Patricia Schlesinger haben den öffentlich-rechtlichen ARD-Sender in eine beispiellose Krise gestürzt. Die 61-Jährige weist die Vorwürfe zurück. Der RBB-Verwaltungsrat als Kontrollgremium für das operative Geschäft des Intendanten sprach sich am Montag für einen Interims-Chef aus, um den Sender aus der Krise zu führen. Der Rundfunkrat - das ist das zweite Kontrollgremium - trifft sich am Donnerstag wieder.