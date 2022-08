Die Aktienmärkte sind in einem Dilemma: entweder die US-Notenbank Fed hebt die Zinsen weiter an - oder sie stoppt die Zins-Anhebungen, aber das wird nicht ohne Grund passieren, solange die Inflation weiter so hoch ist. Der Preis für eine Stopp bei den Zinsen ist eine Rezession - und Rezessionen sind nicht gut für die Aktienmärkte (weil Umsätze und Gewinne schrumpfen). Heute ganz schwache Daten aus der US-Wirtschaft: vor allem der in den USA so wichtige Dienstleistungssektor schrumpft, wie der Einkaufsmanagerindex gezeigt hat. Die Aktienmärkte stiegen in einer ersten Reaktion - aber die Luft nach oben war schnell raus, weil eine zu schwache Wirtschaft eben auch nicht gut ist für die Aktienmärkte. Die Märkte haben also die Wahl zwischen Pest und Cholera!

