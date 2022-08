Anstehender Wechsel an der Unternehmensspitze bei Adcubum

St. Gallen (ots) -



- Dr. Steven Neubauer wird CEO der Adcubum AG und wird das Wachstum in der

Schweiz und Kontinentaleuropa vorantreiben

- Emanuele Diquattro kehrt auf eigenen Wunsch zu seinen Wurzeln im

Versicherungsgeschäft zurück. Er bleibt Adcubum als Investor weiterhin

verbunden

- Bis zum Eintritt von Steven Neubauer übernimmt COO Marc Ammann interimistisch

die Leitung des Führungsteams



Dr. Steven Neubauer wird per 7. November 2022 CEO der Adcubum AG. Emanuele

Diquattro kehrt auf eigenen Wunsch zu seinen Wurzeln im Versicherungsgeschäft

zurück. Er bleibt Adcubum als Investor weiterhin verbunden. Bis zum Eintritt von

Steven Neubauer übernimmt COO Marc Ammann ab 01. September 2022 interimistisch

die Leitung des Führungsteams. Die Unternehmensgruppe treibt ihre

Wachstumsstrategie konsequent weiter, um den führenden Anbieter von Kranken-,

Schaden- und Unfallversicherungssoftware in Europa zu schaffen.