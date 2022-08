Tilt Five erweckt preisgekröntes CATAN® zu holografischem Leben

Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Das weltweit beliebte Brettspiel

erscheint im Frühjahr 2023 auf dem AR-Spielsystem



Tilt Five, Inc., ein Augmented Reality (AR)-Unterhaltungsunternehmen, freut

sich, in Zusammenarbeit mit der CATAN GmbH, CATAN Studio, Twin Sails Interactive

und Blazing Griffin bekannt zu geben, dass das beliebte CATAN®-Spiel als

Tabletop-Hologramme auf dem Tilt Five(TM) AR-Gaming-System neu interpretiert

wird. CATAN - Tilt Five AR erscheint im Frühjahr 2023.



Trailer zu CATAN auf Tilt Five ansehen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3626

394-1&h=510322577&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D

3626394-1%26h%3D1564956906%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%2

53Fv%253DzjuXWZVDjYk%26a%3DWatch%2BCATAN%2Bfor%2BTilt%2BFive%2BAnnouncement%2BTr

ailer&a=Trailer+zu+CATAN+auf+Tilt+Five+ansehen)