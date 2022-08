(aktualisierte Fassung)



KIEW (dpa-AFX) - Vor dem ukrainischen Nationalfeiertag an diesem Mittwoch nehmen die Sorgen vor neuen russischen Angriffen zu. Die USA forderten ihre Bürger am Dienstag auf, das Land sofort zu verlassen. Auf einer Konferenz in Kiew warb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj um weitere internationale Unterstützung - auch zur Rückeroberung der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Deutschland versprach Beistand. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte umfangreiche weitere Waffenlieferungen an. Am Mittwoch dauert der Krieg in der Ukraine ein halbes Jahr.

Scholz kündigt umfangreiche weitere Waffenlieferungen für Ukraine an