Vancouver, 23. August 2022 - Rock Tech Lithium Inc. (TSX-V: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) ("Rock Tech") und die Mercedes-Benz AG („Mercedes-Benz“) sind erfreut, bekannt zu geben, dass sie eine Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft abschließen werden, um die Batterie-Zulieferer des Autobauers mit hochwertigem Lithium Hydroxide zu versorgen. Im Rahmen der angestrebten verbindlichen Vereinbarung hat Rock Tech zugesagt, ab 2026 jährlich bis zu 10.000 Tonnen der geplanten Produktion an den Premiumhersteller und seine Partner zu liefern. Die beiden Unternehmen gaben dies am Dienstag während eines Besuchs einer deutschen Wirtschaftsdelegation unter Leitung von Bundeskanzler Olaf Scholz in Kanada bekannt.

Mercedes-Benz möchte bis zum Ende des Jahrzehnts vollelektrisch werden. Der Hersteller von Premuimfahrzeugen plant ab 2025 alle Fahrzeug-Architekturen ausschließlich für batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs – battery electric vehicles) anzubieten. Um das zu realisieren, beabsichtigt Mercedes Benz mit Rock Tech eine strategische Partnerschaft für mindestens fünf Jahre einzugehen, mit der Option zur Verlängerung.

Ab 2026 ist beabsichtigt, dass Rock Tech jährlich bis zu 10.000 Tonnen Lithiumhydroxid an Mercedes-Benz und seine Batteriepartner liefert, beginnend mit einer Qualifizierungsphase, bei der bestimmte Produkt- und Nachhaltigkeitskriterien erfüllt werden müssen. Dieses dann aufbereitete Lithiumprodukt ist essenzieller Bestandteil leistungsfähiger Fahrzeugbatterien. Die deutsch-kanadische Rock Tech erwartet deshalb, ein zentraler Umsetzungspartner für den Automobilhersteller und seine vollelektrischen und klimaneutralen Strategien zu werden.

Mit der strategischen Partnerschaft wollen beide Unternehmen sicherstellen, dass die Menge an Lithium in Batteriequalität dem wachsenden Bedarf von Mercedes-Benz entspricht, um die Produktion von Elektrofahrzeugen zu steigern. Rock Tech entwickelt gegenwärtig seinen ersten Konverter in Guben, Ostdeutschland. Bislang gibt es in Europa keine weitere Raffinerie dieser Art. Diese Versorgungslücke will Rock Tech bei Lithium schließen und die regionalen Lieferketten resilienter machen. Ab Ende 2024 wird deshalb in diesem Konverter Spodumen zu hochwertigem Lithiumhydroxid raffiniert. Dies würde eine kurze Lieferkette im Heimatmarkt von Mercedes-Benz bedeuten und dürfte die Partnerschaft weiter stärken.