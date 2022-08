(PLX AI) – Intuit Q4 revenue USD 2,400 million vs. estimate USD 2,343 million.Outlook FY revenue USD 14,485-14,700 million vs. consensus USD 14,467 millionOutlook FY revenue growth 14-16%Outlook FY adjusted EPS USD 13.59-13.89 vs. consensus USD 13.81

Intuit 2023 Revenue Guidance Higher Than Consensus, but Adj. EPS Below

