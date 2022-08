Michter's bringt zum zweiten Mal US*1 Toasted Barrel Sour Mash Whiskey auf den Markt

Louisville, Kentucky (ots/PRNewswire) - Im September 2022 wird die Michter's

Distillery ihren US*1 Toasted Barrel Sour Mash Whiskey für den Verkauf in den

USA und auf den Exportmärkten freigeben. Dieser Whisky war bereits 2019 einmal

auf den Markt gekommen.



"Wir bei Michter's sind stolz auf die großartige Arbeit, die unser

Produktionsteam bei der Entwicklung unseres Toasted-Programms geleistet hat",

erklärt Michter's-Präsident Joseph J. Magliocco. "In unserem Bestreben, Whiskeys

von höchster Qualität herzustellen, probieren wir immer wieder neue Dinge aus.

Mit der Veröffentlichung unseres US*1 Toasted Barrel Bourbon im Jahr 2014 waren

wir das erste Unternehmen, das einen amerikanischen Whiskey aus gerösteteten

Fässern angeboten hat. Es ist großartig zu sehen, wie sich diese neue Kategorie

in den letzten acht Jahren entwickelt hat."





Für die Herstellung dieser speziellen Toasted-Version verwendet Michter'szunächst vollständig gereifte Fässer seines US*1 Sour Mash Whiskeys. "Das Herzdieses gerösteten Produkts ist ein wunderbarer Whisky, der am Gaumen wie einsüßer und köstlicher Bourbon beginnt und dann im Abgang eine roggenartige Würzeaufweist", so der Michter's-Brennmeister Dan McKee. Der Michter's US*1 Sour Mashwird dann in speziell geröstete Fässer für eine zusätzliche Reifung überführt.Das präzise Röstprofil des zweiten Fasses wird von Andrea Wilson, Master ofMaturation bei Michter's, kunstvoll ausgewählt. Zu ihrer Toast-Auswahl erklärteWilson: "Das Toasted Sour Mash 2022 ist eine Weiterentwicklung des Sour Mash.Dabei werden Noten von geräuchertem Honig und Ingwerkeksen hinzufügt, die durchgetoastete Eiche akzentuiert werden, wobei die süße und würzige Balance unseresUS*1 Sour Mash gewahrt bleibt. Die Arbeit an der Toasted-Serie bringt denEinfluss des Fasses wirklich zur Geltung und steht für das Engagement desMichter's-Teams, kontinuierlich einen außergewöhnlichen Whiskey anzubieten."Michter's US*1 Sour Mash, die Basis dieser Toasted-Version, wurde von The WhiskyExchange zum "Whisky des Jahres" 2019 gewählt: das erste Mal, dass ein Whiskyaus den Vereinigten Staaten diese Auszeichnung erhalten hat. Michter's US*1Toasted Barrel Sour Mash Whiskey hat einen Alkoholgehalt von 43 % ("86 proof")und wird in den USA zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 100 USD pro750-ml-Flasche verkauft.Neben der Hauptbrennerei im Stadtteil Shively in Louisville betreibt Michter'snoch zwei weitere Standorte in Kentucky. In Springfield baut Michter's auf