Demodern ebnet den Weg für das MINIverse (FOTO)

Köln/Hamburg (ots) - Im Rahmen der gamescom 2022 in Köln hat die Digitalagentur

Demodern in Zusammenarbeit mit MINI das weltweit erste befahrbare Metaverse

entwickelt, das gleichzeitig den Auftakt zum Marken-eigenen MINIverse darstellt.

Das neue MINI Concept Aceman, das Ende Juli veröffentlichte Konzeptfahrzeug,

steht dabei sinnbildlich für die von Demodern erschaffene virtuelle Welt, in der

User:innen die prestigeträchtige Brand der BMW Group neu erleben können.



Als Teil der künftigen Digitalstrategie möchte MINI mit einem eigenen Metaverse

für bestehende als auch für neue Zielgruppen eine neue Art der Brand Experience

ermöglichen. Die für die heute startende gamescom entwickelte Experience stellt

eine aus sechs Stadtvierteln bestehende virtuelle Welt dar, die ganz im Zeichen

der Features und Besonderheiten des MINI Concept Aceman stehen. Dabei verzichtet

das MINIverse auf traditionelle Avatare und setzt die Nutzer:innen als Fahrzeug

ein.