Wirtschaft Fast jeder zweite Betrieb sieht sich durch Energiepreise gefährdet

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der starke Anstieg bei den Energiepreisen geht vielen mittelständischen Unternehmen nach eigener Aussage zunehmend an die Substanz. 42 Prozent von 853 befragten Unternehmen gaben in einer Umfrage des Bundesverbandes "Mittelstand" (BVMW) an, dass die Energiepreisexplosion die Existenz des Unternehmens gefährden würden.



Die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichten in ihren Mittwochausgaben darüber. Fast drei Viertel der befragten Unternehmen (72,5 Prozent) gaben an, unter den derzeitigen Preisen für Energie zu leiden. Eine deutliche Mehrheit von 89 Prozent plädiert für staatliche Maßnahmen zur Energiepreissenkung.