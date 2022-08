Nanostics erhält CE-Kennzeichen für den ClarityDX Prostate-Test zum Nachweis von klinisch signifikantem Prostatakrebs

Der auf Biomarkern und maschinellem Lernen basierende Test ClarityDX Prostate von Nanostics hat das CE-IVD-Kennzeichen erhalten.

Eine CE-IVD-Kennzeichnung ist für alle In-vitro-Diagnostika (IVD) erforderlich, die im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), in Island, Norwegen und Liechtenstein in Verkehr gebracht werden sollen, und erlaubt Nanostics die Vermarktung und den Verkauf von ClarityDX Prostate in diesen Ländern.

Der ClarityDX Prostate Test bietet Patienten und Ärzten eine genaue Vorhersage von klinisch signifikantem Prostatakrebs, um die Entscheidungsfindung zu unterstützen und die Gesundheit von Männern mit Verdacht auf Prostatakrebs zu verbessern.

EDMONTON, Alberta, 24. August 2022 /PRNewswire/ -- Nanostics Inc., ein Unternehmen für Präzisionsgesundheitsdiagnostik, freut sich, heute bekannt geben zu können, dass es die CE-IVD-Kennzeichnung für seinen ClarityDX Prostate-Test erhalten hat. Dieser regulatorische Meilenstein erlaubt Nanostics die Vermarktung und den Verkauf von ClarityDX Prostate in Europa sowie in anderen Ländern, die das CE-Zeichen für den Marktzugang benötigen.

Der ClarityDX Prostate-Test verwendet einen proprietären maschinellen Lernalgorithmus, der Daten aus biologischen und klinischen Biomarkern kombiniert, um einen Risiko-Score für klinisch signifikanten Prostatakrebs, definiert als Gleason-Graduierungsgruppe 2 oder höher, bei der Prostatabiopsie zu erstellen. Der ClarityDX Prostate-Test ist als Reflextest für Männer mit erhöhtem PSA-Wert gedacht und soll Ärzten und Patienten helfen, eine fundiertere Entscheidung darüber zu treffen, ob eine Biopsie durchgeführt werden soll oder nicht.