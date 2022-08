Nanostics erhält CE-Kennzeichen für den ClarityDX Prostate®-Test zum Nachweis von klinisch signifikantem Prostatakrebs

Edmonton, Alberta, 24. August 2022 (ots/PRNewswire) -



- Der auf Biomarkern und maschinellem Lernen basierende Test ClarityDX Prostate®

von Nanostics hat das CE-IVD-Kennzeichen erhalten.

- Eine CE-IVD-Kennzeichnung ist für alle In-vitro-Diagnostika (IVD)

erforderlich, die im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), in Island, Norwegen

und Liechtenstein in Verkehr gebracht werden sollen, und erlaubt Nanostics die

Vermarktung und den Verkauf von ClarityDX Prostate® in diesen Ländern.

- Der ClarityDX Prostate® Test bietet Patienten und Ärzten eine genaue

Vorhersage von klinisch signifikantem Prostatakrebs, um die

Entscheidungsfindung zu unterstützen und die Gesundheit von Männern mit

Verdacht auf Prostatakrebs zu verbessern.



Nanostics Inc., ein Unternehmen für Präzisionsgesundheitsdiagnostik, freut sich,

heute bekannt geben zu können, dass es die CE-IVD-Kennzeichnung für seinen

ClarityDX Prostate®-Test erhalten hat. Dieser regulatorische Meilenstein erlaubt

Nanostics die Vermarktung und den Verkauf von ClarityDX Prostate® in Europa

sowie in anderen Ländern, die das CE-Zeichen für den Marktzugang benötigen.