"Militärisch scheint er mit den Ukrainern an die Falschen geraten zu sein. Aber für Putin hat die große Straßenrauferei erst begonnen, in mehrfacher Hinsicht: Für Russlands Rohstoffexportwirtschaft brachte der Konflikt überraschend positive Nebenwirkungen, etwa explodierende Gaspreise. Die erlauben es jetzt, Europa den Gashahn immer mehr zuzudrehen, ohne dass die eigenen Einnahmen dabei zusammenbrechen. Putins Gefolge freut sich schon lautstark auf den bevorstehenden westeuropäischen Winter. Die EU-Bürger gelten dem Kremlherrscher als eher nervenschwache Weichlinge, die sich leicht einschüchtern lassen. Und schon vergangenen Dezember hatte Moskau die USA ultimativ aufgefordert, ihre Atomwaffen komplett aus Europa abzuziehen - dahinter verbirgt sich der schlichte Anspruch Putins, dort neuer Hegemon zu werden."/yyzz/DP/he

