Wegen der zuletzt kräftig gefallenen Rohölpreise erwägt Saudi-Arabiens Energieminister Abdulaziz bin Salman eine Drosselung der Förderkapazitäten, um den Markt zu stabilisieren. Demnach soll auf der nächsten Sitzung im September der OPEC+ eine Reduzierung der Förderkapazitäten diskutiert werden. Den Wünschen der USA eine Ausweitung der Fördermengen dürfte das Kartell demnach nicht nachkommen, zumal erwartet wird, dass auf den wichtigsten Märkten in den USA und Europa sich die Konjunktur wegen der höheren Zinsen abkühlen wird und dadurch die Nachfrage ohnehin sinken werde. Vor diesem Hintergrund dürfte es keine Überraschung sein, wenn die OPEC+ bald weniger Öl pumpen wird.

Chinas Null-Covid-Politik belastet zusätzlich

Technisch steht der Rohölpreis der Nordseesorte Brent Crude vor einer Richtungsentscheidung, ein nachhaltiger Ausbruch über 100,50 US-Dollar sowie den darüberliegenden 50-Tage-Durchschnitt könnte zu einem regulären Kaufsignal zunächst an 108,00 und darüber in den Bereich von 114,79 US-Dollar führen. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für ein kurzfristiges Long-Investment anbieten. Ein Verbleib im aktuellen Abwärtstrend könnte dagegen noch einmal Abwärtsrisiken auf 96,00 US-Dollar bei einer Trendwende hervorbringen, darunter müsste der Support um 91,56 US-Dollar erneut zum Einsatz kommen. Spätestens ab 68,71 US-Dollar dürften aber wieder vermehrt Käufer in den Markt treten.