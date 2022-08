DAX – Im Bann des Abwärtstrends

Was sich zum Wochenschluss schon abgezeichnet hatte, wurde nun zur Realität. Der DAX ist an der übergeordneten Abwärtstrendlinie gescheitert und zuletzt dynamisch in die alte Unterstützungszone zurückgefallen. Die Verkaufssignale der Indikatoren wurden nun vom MACD-Indikator bestätigt. Die Umsätze haben zwischenzeitlich zwar kurz angezogen, sind aber weiterhin auf niedrigem Niveau stabil. Auch wenn kein Verkaufsdruck zu erkennen ist, so hat sich die Lage doch verschlechtert. Der deutsche Leitindex dürfte in den kommenden Tagen weiter unter Druck stehen. Die Marke von 13.000 Punkten dürfte kaum ausreichend Halt bieten.

