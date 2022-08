FRANKFURT (dpa-AFX)

------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - WEITERE VERLUSTE - Der Dax kommt im international angeschlagenen Börsenumfeld auch am Mittwoch vorerst nicht auf die Beine. Nach den Verlusten der vergangenen Tage taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt nochmals ein halbes Prozent tiefer auf 13 132 Punkte. Vor einer Woche beschäftigten sich die Anleger noch mit der 14 000er Marke, nun aber müssen sie dies eher eine Etage tiefer mit den 13 000 Punkten tun. Über Nacht habe die mangelnde Risikobereitschaft der Anleger angehalten, schrieben am Morgen die Experten der Commerzbank. An der Wall Street schloss der Dow Jones Industrial niedriger und auch etwas unter seinem Stand zum Xetra-Schluss. Im Zusammenhang stehe die Schwäche weiter mit Wirtschaftsdaten: Einkaufsmanagerindizes aus den USA und der Eurozone deuteten auf eine synchrone globale Verlangsamung hin, so die Commerzbank. Schwache Wirtschaftsdaten unterstrichen den schwierigen Pfad für die Notenbanker, gleichzeitig die unter anderem von Energiepreisen getriebene Inflation zu bekämpfen und die Wirtschaft zu schonen, hieß es am Markt. Gespannt wird deshalb seit Tagen darauf gewartet, welche Aussagen es ab Donnerstag auf dem Notenbank-Symposium in Jackson Hole geben wird. Weitere Eindrücke für das Wirtschaftsbild in den USA könnte es am Mittwoch von Auftragsdaten aus der Industrie geben.