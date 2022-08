Der starke Abwärtstrend vom Montag war erst einmal für die Vorbörse am Dienstag der Taktgeber, welcher den Index noch einmal tiefer notieren ließ. Wir befanden uns zwar mit 700 Punkten Abschwung seit rund einer Woche bereits weit fortgeschritten im nun neuen Trend, doch die Unterstützungszone aus dem mittelfristigen Chartbild war nur angetestet (Rückblick):

In der Vorbörse tauchte der Index tiefer ein, führte dann aber eine schnelle Erholung mit der XETRA-Eröffnung vor. Ein Tuesday Reversal startete und führte direkt zum Gap-close und zum Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends. Entgegen dieser Bewegung vollzog ich einen Short-Einstieg und konnte den Pullback wie folgt handeln:

Im weiteren Verlauf schaffte es der Index bis auf 13.298 Punkte nach oben, bevor tatsächlich das Momentum ausging. Sehr langsam aber bestimmt fiel der Index wieder an die 13.200 zurück und damit unter den Schlusskurs vom Montag.

Weiter anhaltende Sorgen über anziehende Gaspreise in Anlehnung an die kommenden Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1 drückten auf die Stimmung. Unternehmen und private Haushalte fürchten angesichts der explodierenden Gaspreise schwere Zeiten im Herbst und lassen Anleger daran teilhaben. Zudem waren die weiteren Wirtschaftsdaten aus Deutschland und der EU negativ.

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Privatwirtschaft, die den Industrie- und Servicesektor umfasst, fiel um 0,7 auf 49,2 Zähler und damit auf ein neues 18-Monats-Tief. Das bekam letztlich auch der Euro zum Dollar zu spüren. Mit 0,9901 Dollar erreichte die Gemeinschaftswährung heute den niedrigsten Punkt seit Ende 2002 und damit ein 20-Jahres-Tief.

Am Nachmittag eröffnete die Wall Street nahezu unverändert. Eine erste Orientierungsphase handelte ich auch dort auf der Short-Seite:

Letztlich schlug der Dow Jones die Minusrichtung und und der Nasdaq verteidigte gerade so das Niveau vom Montag. Die Marke von 33.000 Punkte fiel und hatte damit auch auf den DAX bis zum Handelsende eine negative Implikation. Vom morgendlichen "Tuesday Reversal" blieb nichts zurück:

Der Schlusskurs fand erneut nahe der Tiefs statt und notierte unter 13.200 Punkten. Dies zeigt die Zusammenfassung der Börse Frankfurt deutlich auf:

30 von 40 Werten waren negativ, auf der Gewinnerseite notierten die Automobilwerte:

Um den Kreis zum ersten Chartbild zu schliessen: Die Unterstützung ist angetestet aber noch nicht nachhaltig ausgebildet:

Was können wir für den Mittwoch erwarten?

DAX-Ideen am Mittwoch

Die 13.200 sind kein Boden, wie wir schon gestern morgen besprachen und dann im Handelsverlauf auch sahen. Das mittelfristige Chartbild gibt eher den Bereich um 13.100 bis 13.050 als vakanten Umkehrpunkt für eine technische Reaktion vor. Dies zeigt sich direkt am heutigen Morgen im Endloskontrakt:

Kurzfristig ist daher dort mit einer ähnlichen Gegenbewegung wie am Dienstag zu rechnen. Ich würde die Eröffnung jedoch abwarten, da der genaue Punkt zwischen 13.100 und 13.050 basierend auf den Tiefs aus Ende Juli weit auseinanderliegen kann. Konservativer ist das Abwarten vom Bruch dieser Abwärtstrendlinie:

Dies entspricht einem Einstieg über 13.150 Punkten erst, dann mit Ziel des Gap-close in erster Ausprägung der Bewegung.

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Termine am Mittwoch den 24.08.2022

Anzusprechen gibt es die weiteren Quartalszahlen von gestern Abend und heute vorbörslich, die spannend werden könnten:

Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender gibt es ebenfalls. Dabei steht vor allem der Nachmittag im Fokus.

Um 14.30 Uhr werden die US-Auftragseingänge gemeldet. 16.00 Uhr folgen die schwebenden Hausverkäufe und 16.30 Uhr der Rohöl Lagerbestand.

Alle Termine mit Prognosen sind hier abgebildet:

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart schon einmal viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den weiteren Formaten vorbeischaust.

Dein Andreas Bernstein

