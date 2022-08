BARCLAYS stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero nach Investorenveranstaltungen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 71,30 Euro belassen. Die Kernbotschaft der Treffen sei ziemlich positiv gewesen, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität des Lieferdienstes dürfte sich in den nächsten Jahren besser voraussagen lassen, und das Management sei weiterhin zuversichtlich, dass ab 2023 ein Wachstum von 20 Prozent erreicht werden könne./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2022 / 22:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2022 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,25 % auf 47,59EUR erreicht.



