Barsele Minerals schließt Privatplatzierung im Wert von 1,9 Millionen Dollar ab

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

23. August 2022 – Vancouver, British Columbia: Barsele Minerals Corp. (TSX.V: BME) (das „Unternehmen“ oder „Barsele“) freut sich, den Abschluss der am 12. August 2022 angekündigten und am 16. August 2022 aufgestockten Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die „Platzierung“) bekannt zu geben. Im Rahmen der Platzierung wurden 6.323.116 Wertpapiereinheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zum Preis von 0,30 Dollar pro Einheit verkauft und daraus ein Gesamtbruttoerlös von 1.896.935 Dollar erzielt.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Aktie“) und der Hälfte eines Warrants (jeder ganze Warrant, ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber bis zum 23. August 2024 zum Erwerb einer Aktie, wobei der Preis pro Aktie 0,45 Dollar beträgt. Die Aktien und Warrants, aus denen sich die Einheiten zusammensetzen, sowie sämtliche Aktien, die nach Ausübung der Warrants begeben werden, sind an eine vorgeschriebene Haltedauer gebunden, die am 24. Dezember 2022 endet.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung für Anforderungen im Rahmen des Working Capital bzw. für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

In Zusammenhang mit der Platzierung hat Barsele der Firma Haywood Securities Inc. eine Finder’s Fee in Höhe von 34.740 Dollar bezahlt.

Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden bzw. werden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung („U.S. Securities Act“) noch nach einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, außer dies ist mit den Registrierungsbestimmungen des U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen vereinbar bzw. es besteht eine Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung. Diese Pressemeldung stellt kein Angebot bzw. Vermittlungsangebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar, und es findet auch kein Verkauf der Wertpapiere in einem anderen Rechtsstaat, wo ein solches/r Angebot, Vermittlungsangebot oder Verkauf ungesetzlich wäre, statt.