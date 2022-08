(PLX AI) – Sydbank half year net income DKK 748 million.half year core earnings before impairment DKK 941 millionhalf year CET 1 capital ratio 16.6%Outlook FY net income DKK 1,350-1,550 million at upper end of range

Sydbank Sees FY Outlook at Upper End of Range After H1 Results

