DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Der Schweizer Pharmakonzern Roche habe die Markteinführung seines Digital LightCycler Systems bekannt gegeben, das seiner Meinung nach vom deutschen Diagnostik-Unternehmen entwickelt worden sei, schrieb Analyst Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2022 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STRATEC Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,58 % auf 86,80EUR erreicht.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jan Koch

Analysiertes Unternehmen: STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 138

Kursziel alt: 138

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m