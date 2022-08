Die Rede von Fed Chef Powell in Jackson Hole am Freitag warf bereits ihre Schatten voraus und hielt die Märkte in der Reserve. Sie könnte weitere Hinweise geben, wie die US-Notenbank mit ihren Zinserhöhungen voranschreiten wird. Die Volkswirte der Landesbank Helaba rechnen damit, dass die "Fed-Vertreter die Inflationssorgen derzeit höher gewichten als die Angst vor einer schwachen Konjunktur." Das sorgte an den Märkten für Zurückhaltung, zumal die Wall Street leicht nachgegeben hatte.

