Wirtschaft SPD-Generalsekretär konkretisiert Entlastungspläne

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat die Entlastungspläne der Bundesregierung konkretisiert. Das dritte Entlastungspaket werde in den nächsten Tagen zusammengeschnürt, sagte er den Sendern RTL und ntv.



Als wichtige Elemente des neuen Pakets nannte er eine Wohngeldreform, aber auch Direktzahlungen und Steuerentlastungen. "Da werden sicherlich auch Formen von Direktzahlungen an bestimmte Bevölkerungsgruppen, die jetzt in Schwierigkeiten sind, drin sein." Es werde zudem was zum Thema Einkommenssteuer, Stichwort kalte Progression, mit drin sein.