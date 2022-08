BearingPoint-Studie Erfolgreiche Unternehmen nur mit einer resilienten Belegschaft (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Das von BearingPoint entwickelte

Resilienz-Benchmarking-Tool zeigt, dass 60 Prozent der 150 untersuchten

führenden Unternehmen bereits die Resilienz der eigenen Belegschaft gestärkt

haben, sodass sie in der Lage ist, mit Veränderungen und Krisen umzugehen.



Die Management- und Technologieberatung BearingPoint untersucht in einer

umfassenden Studie, wie Mitarbeitende dabei unterstützt werden können,

Veränderungen zu bewältigen und so den Unternehmenserfolg zu steigern. "Powered

by the people" ist die zweite von fünf Begleitstudien zur Studie "Wie

leistungsfähig sind Sie unter Druck?"

(https://www.bearingpoint.com/de-de/insights-events/insights/resilience/) .

Letztere analysierte über 5.000 Projekte, in deren Rahmen BearingPoint 150

Unternehmen identifizierte, die sich am stärksten durch ihre ausgeprägte

Widerstandsfähigkeit auszeichnen. BearingPoint hat außerdem ein

Benchmarking-Tool entwickelt, mit dem jede Organisation ihre verhältnismäßige

Stärke innerhalb der fünf grundlegenden Säulen der Resilienz bewerten kann.