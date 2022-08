Halbjahresreport von Bain - Private-Equity-Branche: Die Ära der Rekorde ist erst einmal vorbei

- Nach hohen Buy-out-Investments in den ersten sechs Monaten 2022 mehren sich die Anzeichen für einen Abschwung

- Exits und Fundraising sind bereits deutlich rückläufig - Steigende Zinsen, hohe Inflation und drohende Rezession erschweren zunehmend neue Beteiligungen

- Mit nicht-investiertem Kapital in Höhe von 3,6 Billionen US-Dollar sind Private-Equity-Fonds aber gut gewappnet



Selbst in Pandemiezeiten ist die Rekordjagd der Private-Equity-(PE-)Branche atemberaubend gewesen. Dem globalen Abschwung der Wirtschaft im Jahr 2022 wird aber auch sie sich aller Voraussicht nach nicht entziehen können. Zwar haben Buy-out-Fonds in den ersten sechs Monaten dieses Jahres weltweit noch einmal 512 Milliarden US-Dollar in neue Beteiligungen investiert, doch die Zurückhaltung wächst spürbar. In ihrem " Private Equity Report Midyear 2022 (https://www.bain. com/insights/shifting-gears-private-equity-report-midyear-2022/) " analysiert die internationale Unternehmensberatung Bain & Company die jüngsten Entwicklungen. Zugleich wird dargestellt, wie die Branche eine drohende Rezession überstehen und ihre Ausgangslage für den nächsten Aufschwung verbessern kann.



Das Ende der Ära steigender Bewertungen



"Der künftige Erfolg der PE-Branche hängt entscheidend davon ab, wie gut sie die Auswirkungen der zu erwartenden wirtschaftlichen Turbulenzen antizipieren und wie schnell sie ihr Portfolio krisenfest machen kann", erklärt Bain-Partner Alexander Schmitz (https://www.bain.com/de/our-team/alexander-schmitz/) , der die PE-Praxisgruppe in der DACH-Region leitet. Die Fonds hätten ihre überdurchschnittlichen Renditen der letzten 20 Jahre zu einem großen Teil den höheren Bewertungen zu verdanken gehabt. Davon sei in Zeiten starker Inflation und steigender Zinsen nicht länger auszugehen. "Jetzt kommt es darauf an, mit den verfügbaren Mitteln den Wert der eigenen Beteiligungen zu steigern", so Schmitz



Zugleich müssen PE-Fonds neue Beteiligungen wesentlich kritischer unter die Lupe nehmen, um sich vor negativen Überraschungen im Falle einer Rezession und anhaltender Inflation zu schützen. Erschwert werden Transaktionen im aktuellen Umfeld zudem durch zwei weitere Faktoren. Zum einen steigen mit der Zinswende der Zentralbanken die Finanzierungskosten. Zum anderen prüfen Banken nun wesentlich kritischer, inwieweit sich eine Transaktion auch unter schwierigeren Rahmenbedingungen rechnet.