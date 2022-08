- EVR hat Kaufoption für Projekt Christina bis 1. Januar 2023 verlängert

- Diese Verlängerung ermöglicht Umwandlung von Teil der Konzession zu Abbaukonzession

- EVR hat Phase-1-Kartierungs- und -Probennahmeprogramm abgeschlossen und 108 Proben an SGS Laboratories in Kanada geschickt

EV Resources Limited (ASX: EVR) („EVR“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es die exklusive dreimonatige Option auf den Erwerb des Zinn-Wolfram-Projekts Christina bis zur Erteilung einer Abbaukonzession oder bis 1. Januar 2023 verlängert hat – je nachdem, was früher eintritt.

EVR gab im Mai bekannt, dass das Unternehmen eine dreimonatige Option auf den Erwerb des Zinn-Wolfram-Projekts Christina in Marokko für gestaffelte Zahlungen in Höhe von 500.000 USD vereinbart hat. (Siehe ASX-Pressemitteilung „EVR erwirbt Zinn-Wolfram-Projekt Christina in Marokko“ vom 26. Mai 2022). Seither hat EVR mit Skiait Mining S.A. (dem 100-%-Eigentümer von Christina) zusammengearbeitet, um einen Teil der drei Explorationskonzessionen, die sich über 48 km² erstrecken, zu einer Abbaukonzession umzuwandeln. Abb. 1 unten zeigt den Standort des beantragten Gebiets, das alte Grubenbaue umfasst, die beträchtliche Quarzerzgänge mit Zinnstein (Zinn) sowie Wolframit und Scheelit (Wolfram) aufweisen.

EVR und Skiait haben vereinbart, den Optionszeitraum bis 1. Januar 2023 zu verlängern – bis zu diesem Zeitpunkt wird die Abbaukonzession voraussichtlich genehmigt sein.

Abb. 1: Standort der Konzession des Projekts Christina und des für die Abbaukonzession beantragten Gebiets

Bisheriges Arbeitsprogramm

Seit der Unterzeichnung des Optionsabkommens am 25. Mai 2022 hat EVR ein Geologenteam zum Standort mobilisiert, um umfassende Kartierungen und Probennahmen durchzuführen.

Zunächst wurden acht Proben zu Due-Diligence-Zwecke entnommen und weitere 404 Proben wurden in einem umfassenden Gebiet entnommen (siehe Abb. 2 unten). Von diesen 404 Proben wurden 100 Proben ausgewählt und zur vorrangigen Analyse an SGS-Labors in Kanada geschickt, während 304 Proben in den Büros von SGS in Casablanca gelagert werden.