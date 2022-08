Europa ist weiter in einer heftigen Energiekrise - aber vor allem Deutschland sorgt mit seinem Gas-Hunger dafür, dass auch Länder in Asien und Afrika immer stärker in die Krise rutschen. Denn Deutschland kauft derzeit Gas (vor allem Flüsiggas) zu allen Preisen, um von Putins Energie unabhängiger zu werden und den Winter zu überstehen. Das bedeuet aber, dass Deutschland als Finanz-starkes mit ärmeren Ländern in Konkurrenz tritt - die haben daher am Gas-Markt das Nachsehen. Die Folge: immer mehr Unruhen aufgrund der Energiekrise in diesen Ländern - aber Hauptsache, Deutschland erlebt einen kuscheligen Winter. Dabei wähnen wir Deutschen uns doch als Gutmenschen, die unglaublich korrekt sind und inzwischen geradezu hysterisch auf potenteille Diskriminierungen reagieren (siehe etwa das Zurückziehen der Winnetou-Bücher)..

Hinweise aus Video:

