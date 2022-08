Atruvia und Swiss Re gewinnen den "Integrated Communication Award 2022"

Frankfurt am Main (ots) - Bayer, Brenntag, DekaBank, Infineon und Porsche

komplettieren die Shortlist herausragender Leistungen / F.A.Z.-Institut verleiht

Preise für die beste integrierte Kommunikation



Integriertes Kommunikationsmanagement ist die Königsdisziplin der Unternehmens-

und Marketingkommunikation. Das Zusammenspiel von Strategien, Maßnahmen,

Botschaften und Erfolgsmessung ist die Basis für eine optimale Positionierung.

Ganzheitlich agierende Mitarbeiter/innen sowie klare Zielvorgaben der

Unternehmensführung sind dabei neben Strukturen und Prozessen unerlässlich.





Zwei Unternehmen zeigten 2021/2022 auf diesem Feld exzellente Leistungen undwurden dafür mit dem "Integrated Communication Award 2022" ausgezeichnet:Atruvia (Kategorie "national") und Swiss Re (Kategorie "international") konntensich in einem hochkarätigen Wettbewerberumfeld durchsetzen.Auf der Shortlist der herausragenden Einreichungen stehen daneben in diesemJahr: Bayer AG, Brenntag SE, DekaBank, Infineon Technologies AG sowie diePorsche AG.Der Juryvorsitzende Professor Ansgar Zerfaß vom Lehrstuhl für StrategischeKommunikation der Universität Leipzig, kommentierte: "Alle nominiertenUnternehmen haben hervorragende Leistungen gezeigt - noch nie war das Feld soeng wie in diesem Jahr. Unterschiede gab es vor allem im Detail und in derPräsentation der integrierten Kommunikationsarbeit anhand konkreter Beispiele.Die Steuerung der Unternehmenskommunikation mit belastbaren Kennzahlen undtransparenten Prozessen ist bei den Top-Unternehmen der Branche keinWunschdenken, sondern gelebte Praxis."AtruviaDie Atruvia AG (früher Fiducia) ist ein IT-Dienstleister mit rund 7.000Mitarbeitern. Das Unternehmen gehört zur Genossenschaftlichen Finanzgruppe derVolks- und Raiffeisenbanken und ist sowohl gruppenintern als auch fürDrittunternehmen tätig. Im September 2021 erfolgte die Umbenennung der Fiducia &GAD IT AG in Atruvia AG.Im Zuge der Umbenennung wurden Marke, Organisation und Positionierungvollständig neu aufgestellt. Es erfolgte die Zusammenlegung allerKommunikationsaktivitäten in einer integrierten Struktur unter der Leitung vonMaika-Alexander Stangenberg.Das Unternehmen behauptete sich in der nationalen Kategorie. Überzeugt hat dieJury der Wandel des gesamten Unternehmens von einer klassisch funktionalen zueiner vollständig agilen Organisation. Dabei wirkte die Kommunikationseinheitals zentraler Treiber - und zugleich wurde sie selbst integriert, indem Marke,Marketing und Unternehmenskommunikation nun strukturell zusammengehören. Ziele