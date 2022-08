Der Zensus 2022 wird neue Erkenntnisse zum Wohnen und Heizen in Deutschland liefern

WIESBADEN (ots) - * Aktuelle und regionale Daten zum Energieträger der Heizung



Der Zensus 2022 zählt neben der Bevölkerung auch alle Wohngebäude und Wohnungenin Deutschland. Bei dieser Gebäude- und Wohnungszählung haben Eigentümerinnenund Eigentümer von Wohnimmobilien seit Mai 2022 bereits 20,7 Millionen Mal einenFragebogen zu ihrem Wohnobjekt beantwortet. "Der Zensus 2022 liefert einedetaillierte Datengrundlage zum Thema Wohnen. Insbesondere angesichts dergegenwärtigen Energiekrise werden wir wichtige, aktuelle Daten dazubereitstellen können, wie die Menschen in Deutschland heizen", sagt Dr. GeorgThiel, Präsident des Statistischen Bundesamts. "Mit dem Zensus 2022 erstellenwir derzeit eine umfassende Momentaufnahme der Energieträger der Heizung inallen Wohngebäuden, und das bis auf die lokale Ebene. Damit sind dieZensus-Ergebnisse eine wichtige Datengrundlage für die Energiewende inDeutschland."Die Ergebnisse des Zensus werden im November 2023 veröffentlicht. Nach Abschlussder letzten Befragungen im Herbst 2022 werden die Zensus-Daten überprüft,aufbereitet und ausgewertet.Erstmals seit 2011 wieder flächendeckende Zahlen zum Wohnraum in DeutschlandDie Gebäude- und Wohnungszählung des Zensus liefert Zahlen zur Verteilung vonWohngebäuden und Wohnungen in ganz Deutschland. Neben Größe und Baujahr wurdezum ersten Mal auch nach der Nettokaltmiete sowie eventuellem Leerstand unddessen Gründen gefragt. Der Zensus gibt damit deutschlandweit einen umfassendenÜberblick über die Höhe der Bestandsmieten. So kommen die neuen Daten des Zensus2022 dem zunehmenden Bedarf nach bundesweit vergleichbaren Informationen zuMieten entgegen. Außerdem erhalten Kommunen erstmals einen detailliertenEinblick, wie viele Wohnungen und Wohngebäude leer stehen, wie lange dieLeerstände andauern und welche Gründe es dafür gibt.Zensus-Antworten erfolgten größtenteils onlineDie Antworten zur Gebäude- und Wohnungszählung erfolgten größtenteils online.18,3 Millionen der bislang eingegangenen 20,7 Millionen Rückmeldungen haben diestatistischen Ämter über den Online-Fragebogen registriert. "Wir danken denBürgerinnen und Bürgern für ihre Teilnahme. Das bestätigt den Ansatz derStatistischen Ämter des Bundes und der Länder, möglichst viele Befragungenressourcensparend online durchzuführen", so Thiel.Bundesländer verschicken erste MahnungenDrei Monate nach dem Zensus-Stichtag haben noch nicht alle angeschriebenenEigentümerinnen und Eigentümer oder Verwaltungen von Wohnraum geantwortet. Dader Gesetzgeber für den Zensus 2022 eine Auskunftspflicht festgelegt hat,beginnen in den Statistischen Ämtern der Länder nun die Mahnverfahren. Danebenwerden auch weiterhin Erstanschreiben versendet, beispielsweise an Personen, dieals neue Eigentümerinnen oder Eigentümer gemeldet wurden.