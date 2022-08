Fed-Mitglied Kashkari trotz schwacher Konjunkturdaten für straffe Geldpolitik

MINNEAPOLIS (dpa-AFX) - Trotz Anzeichen einer Rezession sollte die US-Notenbank Fed einem Mitglied zufolge weiter beherzt gegen die Inflation vorgehen. "In vielerlei Hinsicht haben wir maximale Beschäftigung, aber eine sehr hohe Inflation", sagte Neel Kashkari, Präsident der regionalen Notenbank in Minneapolis, in der Nacht zu Mittwoch. "Deshalb ist für mich vollkommen klar: Wir müssen die Geldpolitik weiter straffen, um dort wieder ein Gleichgewicht herzustellen."

Kashkaris Aussagen folgten auf die Veröffentlichung von unerwartet schwachen Konjunkturdaten, die auf eine Rezession in den USA hindeuten. Am Dienstag war bekannt geworden, dass sich die Stimmung im Dienstleistungssektor im August deutlich verschlechtert hat, wie aus dem Einkaufsmanagerindex von S&P Global hervorging. Das Barometer trübte sich deutlich stärker ein als von Experten erwartet und liegt mit 44,1 Punkten klar unter der Expansionsschwelle von 50 Zählern. Werte unter der Marke deuten auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivität hin.

Die schwachen Konjunkturdaten begrenzen die Möglichkeiten der Fed, mit kräftigen Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation in den USA vorzugehen. Im Juli lag die amerikanische Inflationsrate bei 8,5 Prozent, nachdem sie im Monat zuvor bei 9,1 Prozent den höchsten Wert seit über 40 Jahren erreicht hatte.

Kashkari galt unter den US-Notenbänkern lange Zeit als Befürworter einer lockeren Geldpolitik, ehe er in den vergangenen Monaten in das Lager der geldpolitischen Falken wechselte, die sich für deutliche Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation aussprechen.

Wenn die Inflation acht oder neun Prozent betrage, bestehe die Gefahr, dass die Inflation außer Kontrolle geraten könnte, warnte Kashkari in der Nacht zu Mittwoch. Dies würde die Notenbank dann zu einem "sehr aggressiven Vorgehen" zwingen.

Der nächste Zinsentscheid der Fed wird am 21. September erwartet.