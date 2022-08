Wirtschaft Röttgen nennt Taiwan-Frage "Achillessehne der deutschen Wirtschaft"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat die Taiwan-Frage als "Achillessehne der deutschen Wirtschaft" bezeichnet und vor einer zu einseitigen Abhängigkeit vom chinesischen Markt gewarnt. "Sollte China Taiwan militärisch angreifen, wären Wirtschaftssanktionen gegen China mit enormen Kosten für die gesamte deutsche Volkswirtschaft verbunden", schreibt er in einem Gastbeitrag für das Portal "Business Insider".



Deutschland säße in einer Zwickmühle. "Das ist die bittere Wahrheit." Was "unsere wirtschaftliche Abhängigkeit im Fall eines geopolitischen Konfliktes mit China bedeutet, wird noch immer praktisch ausgeblendet", kritisiert der CDU-Politiker.